Proibição de matéria sobre Biden gera discussão sobre fake news nas redes

A restrição do compartilhamento de uma reportagem envolvendo o filho do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden e o próprio político pelo Facebook e Twitter gerou uma discussão sobre medidas virtuais contra fake news na política que o deputado Eduardo Bolsonaro tentou comparar com ações das redes no Brasil.

As duas redes sociais restringiram os compartilhamentos de uma matéria publicada pelo tabloide New York Post que apresenta supostas provas de que o filho de Biden, Hunter, teria usado sua influência para apresentar um executivo ucraniano ao seu pai. A medida, incomum contra publicações de veículos da imprensa, foi baseada em políticas para reduzir a veiculação de notícias falsas, segundo o Facebook e Twitter. Além de impedir os compartilhamentos as redes chegaram a suspender temporariamente contas que publicaram o link da reportagem, como a da campanha à reeleição de Donald Trump e a da porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany.

A restrição foi alvo de ataques às duas redes pelo Partido Republicano e pelo oponente de Biden na disputa americana, o presidente Donald Trump. Críticos da decisão alegaram que as redes não podem definir o que é conteúdo verídico ou não. No Brasil, os filhos do presidente Jair Bolsonaro endossaram o posicionamento americano. Eduardo fez uma série de tweets chamando a medida de censura e aproveitou para usar a situação para contestar um relatório do Facebook de julho que indicou a existência de uma rede de fake news e perfis falsos ligadas ao PSL e a funcionários dos gabinetes dele, do próprio presidente e de Flávio. O caso brasileiro, no entanto, era baseado em comportamento inautêntico de contas e não no conteudo em si de publicações.

Ao compartilhar uma thread sobre o caso americano, Eduardo mencionou a ação que o atingiu na rede. “Nós já sabíamos que esses relatórios fajutos do Facebook dizendo que temos gabinete de ódio,milícia digital e etc para espalhar fake news eram pura armação de pessoas que nos odeiam.Mas agora a coisa está escancarada!”, escreveu. “Acontece nos EUA, acontece no Brasil. Redes sociais tentam manipular a opinião das pessoas, principalmente restringindo posta de conservadores e permitindo /impulsionando esquerdistas.”

A publicação afirma que a reportagem é baseada em e-mails encontrados em um computador deixado em uma loja de assistência técnica em abril do ano passado. Analistas de segurança e outros veículos da imprensa americana, no entanto, apontam sinais de que se trataria de uma farsa criada com objetivos eleitorais, o que levantou questionamentos sobre a veracidade da matéria. O New York Post pertence a Rupert Murdoch, dono também da Fox News.

Depois da onda de críticas, no entanto, o Twitter voltou atrás e anunciou mudanças na política relacionada à postagem de material hackeado. Citando possíveis consequências para o debate público e o jornalismo, a rede anunciou que não mais vai remover conteúdo ligado à situação, a não ser que tenha sido publicado pelos próprios hackers. No lugar, a empresa informou que usará uma ferramenta de contextualização de publicações duvidosas que já vinha sendo usada durante a eleição americana inclusive em postagens de Trump.