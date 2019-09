Projeção para alta do PIB é reduzida para 0,80%

Equipe BR Político

O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 26, reduziu para 0,80% a projeção para alta do PIB em 2019. Na semana passada, a estimativa havia ficado em 0,83%. Para 2020, a previsão dos economistas de crescimento para o PIB passou de 2,20% para 2,10%. Na próxima quinta-feira, 29, o BC vai anunciar o desempenho da economia brasileira no segundo trimestre deste ano. Os economistas mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica de juros) no fim de 2019 em 5%. Já para o fim de 2020, a projeção passou de 5,50% para 5,25%. Em 2021 e no ano seguinte as projeções ficaram em 7% ao ano.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.