Projeto ‘clone’ não facilita venda da Eletrobrás

Parece fadada a dar em nada a “super” ideia do governo de pedir que um senador apresente um “projeto clone” da privatização da Eletrobrás, empacada na Câmara. A manobra foi revelada nesta quinta-feira em reportagem do Estadão, e mostra o desespero do governo com a paralisia do processo de privatizações, razão que já levou ao pedido de demissão do ex-secretário do assunto, Salim Mattar.

A simples ideia de que isso poderia ser uma jogada de mestre mostra desconhecimento profundo de vários aspectos da correlação de forças política que move o parlamento e das circunstâncias políticas e econômicas que vão além do Legislativo.

Vamos a alguns deles: