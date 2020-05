Projeto com novas regras para ventiladores pulmonares já está pronto

Já está pronto o relatório do deputado Lafayette Andrada (Republicanos-MG) sobre o projeto de lei que flexibiliza as exigências para produção de ventiladores pulmonares durante a pandemia de coronavírus. Andrada apresentou um substitutivo com algumas mudanças em relação ao projeto original do deputado Carlos Chiodini (MDB-SC).

Dentre as alterações, procura-se diferenciar as exigências para os ventiladores de equipamentos menos complexos. Lafayette colocou como obrigatória também a realização de exames pré-clínicos, como forma de garantir a segurança dos ventiladores. O projeto original previa apenas o registro junto a Anvisa, a entrega dos projetos técnicos do equipamento e comprovação de sua eficiência. A expectativa é que a votação aconteça ainda nesta semana.