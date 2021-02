Projeto de fixar ICMS de combustíveis pode hibernar na gaveta da ‘semana que vem’

Foi grande a gritaria de governadores contra a ideia da equipe econômica de apresentar projeto que fixa o valor do ICMS sobre os combustíveis. A mudança causaria forte impacto na receita dos Estados e está sendo vista pelos governadores como uma maneira do presidente Jair Bolsonaro de arrumar uma solução para agradar os caminhoneiros sem que o governo precise por a mão no bolso.

Em 2019, o governo já tinha tentado a manobra e fracassou pela mesma resistência de agora. Depois de anunciada com grande pompa por Bolsonaro e por Paulo Guedes, o projeto pode ir parar na gaveta de projetos que o ministro costuma dizer que apresentará “na semana que vem” mas nunca saem do papel.