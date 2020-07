‘Projeto Huck 2022’ segue a todo vapor no Cidadania

O presidente do Cidadania, Roberto Freira, está animado com o “projeto” que poderá levar o apresentador Luciano Huck a se candidatar à Presidência da República em 2022. Para o ex-ministro da Cultura, a saída de DEM e MDB do chamado “blocão” de Centro, contando ainda com um possível apoio do PSDB, pode viabilizar a candidatura do global.

“Junto com o PSDB, forma-se um bloco importante para discutir uma candidatura do polo democrático. Nós podemos ser protagonistas nesse cenário. É importante ter nessa campanha essa perspectiva. (Luciano Huck) Pode vir a ser nossa alternativa, o que é um processo em construção, no campo correto, como candidato de centro-esquerda”, disse, na quinta-feira, 30, em reunião da Executiva Nacional da sigla.