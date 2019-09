Gustavo Zucchi

Ficou decidido entre as lideranças da Câmara que voltará para a pauta do plenário na próxima terça-feira, 24, o projeto do deputado Alexandre Leite (DEM-SP) que flexibiliza regras para comercialização, porte e posse de armas de fogo para os CACs (colecionadores, caçadores e atiradores esportivos).

O projeto de lei foi criado para substituir um decreto presidencial sobre o tema que foi considerado inconstitucional e revogado pelo próprio Planalto em acordo com o Congresso.