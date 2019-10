Promotora do caso Marielle apoiou Bolsonaro durante campanha

Equipe BR Político

A promotora Carmen Eliza Bastos de Carvalho, do Ministério Público do Rio de Janeiro, fez campanha para o presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018. Como você viu aqui no BRP, o MP do RJ desmentiu na quarta-feira, 30, o depoimento do porteiro que citava Bolsonaro no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Carmen foi uma das promotoras a participar da coletiva de imprensa para falar sobre o caso, e é uma das integrantes do MP que participa das investigações. Nesta quinta-feira, 31, circula pelas redes sociais a imagem da promotora, literalmente, vestindo a camisa do então candidato. Um dos que republicaram a foto foi o ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT).

A citação de Bolsonaro em inquérito formal determina competência do STF para assumir este feito. Não assumir a responsabilidade fará com que nossa Suprema Corte seja co-responsável pela grave deterioração da confiança popular em nosso aparelho de Justiça. https://t.co/OuKgUqfaAF — Ciro Gomes (@cirogomes) October 31, 2019

Segundo o Estadão, em 1º de janeiro, dia da posse de Bolsonaro, a promotora escreveu em seu Instagram que “há anos não se sentia tão emocionada”. Em outra postagem, também no dia da posse, a promotora publicou uma imagem dizendo que o País tinha vencido. Pelo perfil de Carmen nas redes sociais, a promotora também se identifica como uma das fundadoras do Movimento de Combate à Impunidade (MCI), um grupo conservador que reúne juízes e promotores do Rio.