Pressionado, Salles faz pronunciamento sobre desastre ambiental

Equipe BR Político

Pressionado pelo Ministério Público Federal e por integrantes do governo, como o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que ontem criticou a falta de comunicação das ações públicas contra o desastre ambiental marítimo que contamina as praias do Nordeste, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez um pronunciamento nesta noite de quarta, 23, para falar do assunto. Entre vários temas, ele falou que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, vai acionar a Organização dos Estados Americanos (OEA) para que o órgão mobilize a Venezuela. O óleo tóxico tem procedência venezuelana. O governo do presidente Nicolás Maduro afirma não ter qualquer relação com o acidente ambiental.

“Amostras do material coletado foram analisadas em laboratórios especializados, que identificaram que esse material não foi extraído em território nacional, mas provem conforme demonstrado por analise técnica de poços e misturas de origem venezuelana (…) Desse modo, o presidente da República determinou que fosse encaminhada solicitação formal à OEA para que a Venezuela se manifeste sobre o material coletado”, declarou.

O vice-presidente Hamilton Mourão também assumiu em entrevistas ontem que o governo federal falhou nessa comunicação sobre o que o governo federal já fez para mitigar os efeitos da contaminação.