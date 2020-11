Propaganda eleitoral nas ruas termina hoje às 22h

Candidatos aos cargos de vereador e prefeito, coligações e partidos têm até as 22h deste sábado, 14, véspera do primeiro turno do pleito, para fazer propaganda eleitoral nas ruas. Isso inclui a distribuição de material gráfico, realização de caminhada, carreata, passeata ou carro de som.

Quem desobedecer às normas vigentes para o período eleitoral pode ser multado e até preso.

No dia da votação

Amanhã, na hora de votar, os eleitores podem usar bandeiras e adesivos plásticos dentro do limite de 0,5 m² de área. Os carros poderão estar adesivados, desde que, nesse caso, também seja respeitado o limite de tamanho. É permitida a distribuição de panfletos, mas o despejo do material nas ruas, especialmente no dia da votação, é proibido.