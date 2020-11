Propaganda eleitoral retorna na sexta

Com o segundo turno mais curto da história por conta da pandemia do novo coronavírus, apenas 14 dias de intervalo do primeiro, a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV voltará a ser transmitida na próxima sexta-feira, 20.

Serão sete dias de veiculação nas 57 cidades onde haverá segundo turno. Nesta nova etapa, a propaganda se divide em dois blocos fixos de 10 minutos cada, divididos igualmente entre os dois candidatos no rádio (7h às 7h10 e 12h às 12h10) e na televisão (13h às 13h10 e 20h30 às 20h40), além de 70 minutos diários divididos em propagandas de 30 e 60 segundos distribuídos ao longo da grade das emissoras.