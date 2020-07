Proposta da governo para Fundeb vai ‘golpear’ a Educação, diz Randolfe

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou o Twitter na manhã desta segunda-feira, 20, para dizer que a proposta do governo federal para o Fundeb, que circulou entre parlamentares no último sábado, é uma forma de “golpear” a Educação Básica. O líder da oposição no Senado destacou ainda a ausência do governo ao longo dos debates sobre o fundo.

A Câmara começa a votar hoje a PEC que torna o Fundeb permanente e aumenta, de 10% para 20%, nos próximos seis anos, a fatia de recursos da União. A votação ocorre em meio à polêmica em torno de uma contraproposta do governo que prevê a renovação do fundo somente a partir de 2022.

“O novo Fundeb foi construído por muitas mãos. Estamos lutando pela votação da proposta há muito tempo, e durante todo o processo, o governo Bolsonaro se omitiu. Agora, ele quer golpear a nossa Educação Básica. Não vamos permitir! Nos ajudem na mobilização!”, escreveu Randolfe no Twitter.