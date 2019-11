Proposta de fast track para privatizações terá resistência no Congresso

Marcelo de Moraes

No conjunto de medidas que o governo vai apresentar amanhã ao Congresso, uma já provoca resistência imediata entre os parlamentares. O projeto de lei que agiliza as privatizações, via “fast track”, é visto com desconfiança, especialmente na Câmara.

Tradicionalmente, o Congresso costuma dificultar qualquer processo de privatização. Um exemplo recente é a discussão sobre a venda da Eletrobrás, que até hoje divide as opiniões de deputados e senadores. Criar um mecanismo que acelera esses trâmites e reduz o poder do Congresso para autorizar essas operações é visto como pouco provável.