Proposta de fundo eleitoral vai a R$ 3,8 bi

Gustavo Zucchi

O fundo eleitoral, que em 2020 será definido pela Lei Orçamentária Anual após derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro na última semana, será de R$ 3,8 bilhões. O relator da LOA, Domingos Neto (PSD-CE) atendeu a pedido da maioria dos partidos com representação no Congresso e aumentou o valor destinado a financiar as eleições 2020.

“Atendendo a reivindicações dos partidos, da esquerda a direta, eu recompus o que o governo cortou sem precisar cortar nada”, disse Neto ao BRP. “R$ 1,3 bilhão são de emendas de bancada. No fundo nós mantivemos o orçamento proposto em agosto”, diz. Na mensagem do governo enviada em agosto, a previsão era de R$ 2,5 bilhões para o fundo.