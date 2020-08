Prorrogação do auxílio emergencial será anunciado terça

O líder do PP na Câmara, deputado Arthur Lira (AL), afirmou que o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial será feito pelo governo nesta terça. Tudo indica que o benefício será mantido até o fim do ano mas com valor de R$ 300, ao contrário dos atuais R$ 600.

“Na terça feira vamos ao Palácio do Alvorada anunciar, junto com o presidente Jair Bolsonaro, a prorrogação do auxílio emergencial, benefício tão importante para milhões de brasileiros que precisam dessa ajuda para enfrentar esse período da pandemia”, escreveu Lira no seu Twitter.