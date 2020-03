Protestos têm baixa adesão em rede social

Ao menos nas redes sociais, os protestos contra o Congresso e em defesa de Jair Bolsonaro têm tido baixa adesão. Por exemplo, o evento criado pelo Nas Ruas, um dos movimentos que tem organizado o ato, têm apenas 2,4 mil confirmados e 3,4 mil interessados. O Movimento Avança Brasil tem 1,4 mil confirmados e 1,9 interessados.

Há vários eventos feitos no Facebook que não conseguem angariar nem mesmo mil presentes. O Política Online conseguiu 260 convidados confirmando presença e pouco mais de 500 interessados. Já o chamamento feito pela Frente Conservadora São Paulo para o ato na Avenida Paulista tem 139 confirmados e 174 interessados. Outros eventos, como o feito pela Política Luz Brasil não chega a 100 presentes, entre confirmados e interessados.

Como mostrou o BRPolítico, já há ministros pedindo para Bolsonaro pedir o cancelamento ou adiamento dos atos, justificando com um possível risco de epidemia de coronavírus. Seria um gesto de paz com Rodrigo Maia e o Parlamento, sinalizando uma “trégua” em prol das reformas. Além disso, eles já prevem um possível fiasco dos atos em termos de público justamente por causa do medo da proliferação do coronavírus.