Provas de mulher de Queiroz reforçam proteção de Wassef e relação com Flávio

No dia em que Fabrício Queiroz prestou depoimento ao Ministério Público Federal, provas apreendidas da esposa do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Márcia Aguiar, vieram à tona. Em mensagens coletadas em dezembro de 2019 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Márcia reclamou das táticas impostas pelo então advogado de Flávio, Frederick Wassef, segundo o Estadão nesta quinta-feira, 2.

Em uma das mensagens para a advogada Ana Flávia Rigamonti em novembro do ano passado, Márcia disse que não queria mais viver como “marionete do Anjo”. Rigamonti trabalhava na ocasião com Wassef. “Deixa a gente viver nossa vida. Qual o problema? Vão matar?”. Wassef tem negado atuar na proteção de Queiroz e familiares, apesar de o ex-assessor do filho do presidente ter sido preso na residência do advogado. As mensagens reforçam ainda mais os indícios de sua atuação na proteção de Queiroz.

Além das mensagens, um caderno de anotações de Márcia com contatos de telefone atribuídos a Flávio, ao presidente Jair Bolsonaro e outras pessoas próximas à família do presidente também foi divulgado pelo jornal. Entre as anotações estão orientações de Queiroz, em uma espécie de guia para a mulher na ausência do marido e incluem números telefônicos atribuídos a políticos do Rio e pessoas ligadas à milícia. Segundo a investigação, o caderno serviria como uma espécie de guia para caso Queiroz fosse preso e sua mulher, não. Márcia está foragida desde o dia 18 de junho, quando a Justiça do Rio determinou a prisão dela e de Queiroz