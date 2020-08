Prestes a assumir o comando do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux se reúne nesta quinta-feira, 20, com o presidente Jair Bolsonaro. A reunião será no Palácio do Planalto, às 11h3o.

No encontro, Fux entregará ao presidente o convite da sessão solene de posse na presidência da Corte, que ocorrerá no próximo dia 10 de setembro. Ele ficará à frente do cargo no biênio de 2020-2020. A ministra Rosa Weber será a vice.