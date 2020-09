PSB confirma candidatura de Márcio França em São Paulo

O PSB confirmou nesta sexta-feira, 11, a candidatura do ex-governador de São Paulo Márcio França na disputa à prefeitura da capital paulista em evento na Câmara Municipal. Ex-vice de Geraldo Alckmin (PSDB) no governo do Estado, França polarizou com Doria na eleição de 2018 pelo comando estadual.

No evento, França afirmou que em São Paulo, “nenhum dos dois manda”, se referindo a Doria e ao presidente Jair Bolsonaro e usou a alta do preço do arroz, que tem trazido uma crise e desgaste ao governo federal, para criticar a gestão do presidente. “Daqui a pouco você vai ter que trabalhar o mês todo para comprar um saco de arroz”, disse.

Após a convenção, o ex-governador disse a jornalistas se coonsiderar o candidato mais forte da oposição e citou o fato de ter tido mais votos do que Doria na cidade de São Paulo em 2018. Na pesquisa mais recente sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo, feita pelo Instituto Atlas e divulgada nesta sexta, França figura em quarto lugar na intenção do voto dos paulistanos, atrás do prefeito Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Celso Russomano (Republicanos), em um cenário embolado, com pouca diferença porcentual entre os quatro. Em relação a seus oponentes mais fortes, França conta com a vantagem de ser o que tem menor rejeição no eleitorado, segundo a mesma pesquisa, que aponta que 38% dos eleitores têm imagem negativa do político, frente a uma taxa acima de 50% para os outros três no topo da disputa.