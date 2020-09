PSB oficializa candidatura de João Campos em Recife em chapa com PDT

O PSB oficializou nesta terça-feira, 15, a candidatura do deputado federal João Campos à prefeitura do Recife (PE), em convenção virtual do partido. Com a ex-vereadora do PDT Isabella de Roldão como vice, Campos terá o maior tempo de propaganda eleitoral gratuita na capital pernambucana. A coligação que compõe a chapa reúne outros doze partidos: PCdoB, MDB, PSD, Rede, PV, PROS, Avante, Republicanos, PP, Solidariedade e PDT.

A candidatura de Campos tem o apoio do atual prefeito de Recife, Geraldo Júlio e do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, ambos também do PSB. Recife é uma das capitais que terão dobradinha entre o PSB e o PDT. A aliança entre os partidos nesta eleição mira um plano para lançar Ciro Gomes à disputa pela Presidência em 2022 pelo PDT.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, gravou um depoimento para a convenção mencionando a história política da família do candidato. João Campos é filho do ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014, e bisneto do também ex-governador Miguel Arraes. Uma de suas principais rivais na disputa pela prefeitura será Marília Arraes, neta de Miguel Arraes, que deve ter sua candidatura oficializada pelo PT nesta quarta-feira, 16.