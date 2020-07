PSB pede convocação de Marcos Pontes para explicar situação do Inpe

A bancada do PSB da Câmara apresentou um requerimento de convocação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, para explicar os recentes movimentos do órgão e os motivos pelos quais ele está com um diretor interino há quase um ano. Desde a saída de Ricardo Galvão em agosto de 2019, o órgão não teve ninguém nomeado para o cargo.

Galvão foi exonerado após a divulgação pelo órgão de dados e alertas sobre o crescimento do desmatamento. O cientista foi acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de querer “sujar” a imagem do País. Na segunda-feira, 13, depois da divulgação de mais dados preocupantes sobre o desmatamento da Amazônia, que atingiu um recorde de cinco anos em junho, Pontes exonerou a pesquisadora responsável pelo trabalho de monitoramento do devastação florestal da Amazônia.

O líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon (RJ), anunciou o pedido de convocação do ministro nas redes sociais nesta terça-feira, 14. “O governo precisa entender a urgência da preservação da Amazônia, pelo meio ambiente e pela nossa economia!”, escreveu.