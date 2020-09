PSC e Novo oficializam candidatos no Rio

Com o início das convenções partidárias, ainda na segunda-feira, 31, PSC e Novo definiram seus candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais deste ano. O PSC escolheu a ex-juíza Glória Heloiza Lima da Silva para concorrer ao cargo. O Partido Novo oficializou a candidatura do engenheiro e empresário Fred Luz.

Glória Heloiza venceu a disputa interna na Executiva Municipal do PSC com o deputado federal Otoni de Paula. O partido, que também é o partido do governador afastado, Wilson Witzel, pretende repetir com Glória Heloiza a mesma estratégia que deu certo em 2018, na eleição para o governo estadual, quando Witzel, que era até então um desconhecido, conseguiu superar políticos tradicionais como o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) e o senador Romário (Podemos-RJ) e se eleger.

Novo

Em convenção virtual, o Partido Novo oficializou a candidatura de Fred Luz para a prefeitura, tendo como candidata a vice a bióloga Giselle Gomes, servidora pública do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e mestre e doutora em biofísica.

Luz é formado em engenharia pela PUC-Rio, tendo trabalhado como engenheiro de equipamentos da Petrobrás de 1975 a 1980. Mais tarde, depois de ter passado por várias empresas, criou o próprio negócio e atuou também na gestão do Flamengo, a partir de 2013. Em 2018 filiou-se ao Partido Novo e integrou a equipe de transição do governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema.