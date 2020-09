PSD cria treinamento para campanha eleitoral ‘na era digital’

O PSD, segundo partido com maior número de candidatos registrados nas eleições municipais deste ano, lançou um curso online e gratuito para treinar seus inscritos no pleito de novembro e filiados sobre “como fazer campanha” na “era digital”. Neste ano, por conta da pandemia da covid-19, as atividades eleitorais nas ruas serão reduzidas. A aposta de especialistas é de que a campanha será realizada majoritariamente pelas redes sociais.

“As Eleições 2020 começaram e você precisa saber como fazer campanha eleitoral pela internet. O PSD/RJ preparou um curso para os candidatos e filiados. Faça o ‘Treinamento Eleições Na Era Digital’. Disponível por tempo LIMITADO”, diz o anúncio no curso, publicado nesta quarta-feira, 30, no Twitter da sigla.

O curso, que é composto de 15 vídeos, apresenta as ferramentas digitais que podem ser utilizados e a legislação eleitoral sobre o tema, com instruções sobre a montagem do discurso do candidato, infraestrutura necessária, ações digitais e impulsionamento. Os módulos oferecidos são se dividem em: discurso, legislação, infraestrutura, ações digitais, lives, engajamento, ferramentas, impulsionamento, WhatsApp, Youtube, Twitter e Parler, videoconferência, site e mala direta.

No vídeo de apresentação, o senador Arolde de Oliveira, presidente estadual do PSD, cita a eleição do presidente Jair Bolsonaro como um caso de “uso adequado” das redes sociais.