PSD em movimento a favor de Pacheco no Senado

Equipe BR Político

A um pouco mais de dois meses para a eleição dos comandos da Câmara e Senado, os candidatos vão colhendo indicações de apoio no varejo, como o do PSD à candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o candidato ungido por Davi Alcolumbre (DEM-AP). Tudo, porém, é encoberto de incertezas nesta disputa, que só ganha tração no sprint final, mas caso se confirme o apoio do PSD, teria poder de fortalecer o nome de Pacheco diante dos adversários do MDB.

O partido de Gilberto Kassab abriga o senador Antonio Anastasia (MG), que se diz fora do páreo no momento. Pacheco apoiou a candidatura de Anastasia ao governo de Minas em 2018.

O senador do DEM não quer ter seu nome associado ao bolsonarismo. Se apresenta como independente.