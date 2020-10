PSD lamenta morte de senador Arolde de Oliveira

O Partido Social Democrático (PSD) lamentou a morte do senador Arolde de Oliveira, aos 83 anos, vítima da covid-19 na noite de quarta-feira, 21, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o último dia 4. Em nota assinada pelo presidente da sigla, Gilberto Kassab, a sigla relembra a trajetória política do parlamentar, que teve falência dos órgãos causada por complicações em decorrência do novo coronavírus.

Leia a íntegra da nota abaixo:

“O Partido Social Democrático recebe com enorme pesar a notícia do falecimento do senador Arolde de Oliveira, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Eleito para o Senado em 2018 pelo Rio de Janeiro com 2,3 milhões de votos, Arolde de Oliveira era economista e engenheiro, especialista em telecomunicações. Foi deputado federal por nove mandatos, um democrata que dedicou sua vida à política e à defesa dos interesses dos brasileiros, especialmente dos fluminenses. Natural de São Luiz Gonzaga, no Rio Grande do Sul, Oliveira deixa a mulher Yvelise de Oliveira, e a filha Marina de Oliveira. À toda sua família, aos amigos e eleitores, o PSD transmite votos de profundo pesar”, escreveu Gilberto Kassab, presidente nacional do Partido Social Democrático.