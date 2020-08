PSD oficializa candidatura de Matarazzo em São Paulo

O PSD oficializa nesta segunda, 31, às 15h, a candidatura do ex-ministro, ex-secretário das gestões Mário Covas e Geraldo Alckmin e ex-vereador Andrea Matarazzo, segundo informou o empresário nas redes no domingo. Após passar 25 anos no PSDB, Matarazzo migrou para o PSD em 2016 ao perder a batalha pela escolha do candidato à Prefeitura de São Paulo para João Doria (PSDB). Seu novo partido agora faz parte do governo, com Fábio Faria (RN) no Ministério das Comunicações, e da base aliada ao bolsonarismo, apesar do mantra de que a sigla é “independente”.

Matarazzo deve enfrentar na disputa o prefeito Bruno Covas (PSDB), a deputada federal Joice Hasselmann (PSL), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Orlando Silva (PCdoB), Filipe Sabará (Novo), Márcio Franca (PSB), Celso Russomanno (Republicanos), Arthur do Val (Patriota), entre outros.