PSDB afirma ‘confiar na história de Serra’

Após o senador José Serra (PSDB-SP) ser denunciado pela Operação Lava Jato e de mandados de busca e apreensão feitos pela Polícia Federal em São Paulo, a Executiva Nacional do PSDB afirmou nesta sexta-feira, 3, que confia na história do ex-governador de São Paulo.

“O PSDB acredita no sistema judicial do País e defende as apurações na utilização de recursos públicos, ao mesmo tempo em que confia na história do Senador José Serra e nos devidos esclarecimentos dos fatos”, disse o partido em nota publicada no Twitter.

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o Serra e sua filha, Verônica Allende Serra, pela prática de lavagem de dinheiro transnacional. Segundo a denúncia, o senador, entre 2006 e 2007, “valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul”.