PSDB avisa que irá expulsar Celso Sabino

A possível indicação de Celso Sabino (PSDB-PA) para a liderança da Maioria na Câmara dos Deputados deverá consolidar a saída do parlamentar de sua sigla. Em nota, o presidente nacional da legenda, Bruno Araújo, avisou que irá solicitar a expulsão de Sabino dos quadros peesedebistas.

“Considerando a posição política do PSDB em relação ao governo federal; Considerando a postura do parlamentar, sem discussão e em dissonância com o partido, com as lideranças nacionais e de bancada, a respeito das repercussões e consequências de se deixar indicar para tal função dentro da Câmara Federal, comunicamos que, ainda na tarde de hoje, serão adotadas as medidas formais para submeter, conforme regras internas, a solicitação de expulsão do deputado Celso Sabino dos quadros do PSDB”, diz a nota.

Sabino foi indicado por um grupo de partidos aliados de Arthur Lira (PP-AL) para substituir Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) no cargo de líder da Maioria. O movimento foi considerado uma “resposta” de Lira após a movimentação da base de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na última semana, tirando DEM e MDB formalmente do “blocão” liderado pelo progressista.