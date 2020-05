PSDB: ‘Brasil segue sem um plano coordenado para combater a pandemia’

A conta oficial do PSDB nacional no Twitter apontou que, com a saída em menos de um mês do oncologista Nelson Teich do Ministério da Saúde, “O Brasil segue sem um plano coordenado para combater a pandemia”, opinou.

O partido classificou como “absurda a demissão do ministro, que pediu para sair por conta da pressão do presidente Jair Bolsonaro em defesa do uso da cloroquina no tratamento da covid-19. “O presidente Bolsonaro é hoje o grande aliado do coronavírus”, comentou o PSDB.