PSDB chama censura ao Porta de ‘absurda’

Equipe BR Político

O diretório estadual do PSDB condenou, em nota, nesta quinta-feira, 9, a decisão judicial do desembargador Benedicto Abicair, do Estado do Rio de Janeiro, que mandou tirar do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos exibido pela Netflix.

No texto é assinado pelo presidente do PSDB de São Paulo, a sigla classifica a determinação como “absurda e lamentável”. Confira a nota oficial do PSDB.

“É absurda e lamentável a decisão judicial que determina a suspensão do especial de Natal do humorístico Porta dos Fundos. A medida afronta princípios básicos da democracia, como a liberdade de expressão, e cerceia o direito de escolha do cidadão. Sob a justificativa de promover a pacificação, pune o que deveria defender e premia a intolerância e o preconceito. O PSDB de São Paulo repudia veementemente qualquer ataque à democracia e seus princípios e continuará atuando na defesa intransigente de um Brasil livre, justo e, acima de tudo, democrático.”