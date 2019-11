PSDB: ‘Com Lula solto, nova palavra de ordem não basta mais’

Equipe BR Político

Após a soltura do ex-presidente Lula nesta sexta-feira, 8, o PSDB cobrou uma postura mais ativa do PT com relação aos temas atuais que são debatidos no País, acusando os petistas de permanecerem “na cômoda posição de não participar do esforço nacional de recuperação das dificuldades criadas ao longo de seus governos”, para ficarem na posição do grito “Lula Livre”. A nota, assinada pelo presidente nacional da sigla, Bruno Araújo, diz que o PT se recusou a dialogar e não propôs saídas para a crise econômica do País. Os tucanos preveem, ainda, que a soltura de Lula pode intensificar o “clima de intolerância na sociedade brasileira”, como você leu aqui no BRP.

“Com Lula solto, nova palavra de ordem não basta mais. Será preciso apresentação de soluções para a crise que eles próprios criaram. Retórica vazia não gera emprego nem reduz miséria ou desigualdade”, diz o texto.