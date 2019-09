PSDB de SP formaliza pedido de expulsão de Aécio

Equipe BR Político

O PSDB de São Paulo formalizou na segunda-feira, 19, ao diretório nacional do partido um pedido para a expulsão do deputado federal Aécio Neves (MG). A representação, assinada por Marco Vinholi, presidente do diretório paulista, pede o afastamento imediato de Aécio e o posterior julgamento de sua expulsão definitiva, por entender que o tucano mineiro cometeu os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção ativa ao ser flagrado pedindo propina de 2 milhões de reais do Grupo J&F. Aécio é réu no STF desde abril de 2019, sob acusação de corrupção passiva e obstrução de Justiça, mas ainda não foi julgado.

O pedido será levado ao Conselho de Ética da sigla. A decisão do diretório estadual, que é comandado por um aliado do governador João Doria, ocorreu às vésperas da reunião da executiva Nacional do PSDB, que ocorrerá na quarta-feira, 21, e que vai definir a admissibilidade dos pedidos de expulsão feitos pelos diretórios municipais e estadual de São Paulo.

