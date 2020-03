PSDB decide manter vetos de Bolsonaro

Equipe BR Político

O PSDB decidiu nesta terça, 3, por unanimidade, votar a favor do veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias que ampliava o controle de verbas pelos parlamentares, tornando obrigatória a execução das emendas indicadas pelo relator-geral do Orçamento.

Mais cedo, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM) anunciara que o partido fechou questão e votará pela manutenção do veto presidencial ao Orçamento impositivo.

A votação está prevista para ocorrer nesta tarde.