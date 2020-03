PSDB defende governo Bolsonaro de ‘gritos da esquerda’

O PSDB defendeu nesta noite de segunda, 9, o governo federal contra “gritos” da esquerda que estariam responsabilizando a atual gestão pelo caos vivido hoje nos mercados financeiros do mundo em razão da disputa pelo mercado de petróleo entre Arábia Saudita e Rússia. “Não é culpa do presidente Bolsonaro”, escreveu o partido no Twitter, para na sequência elencar as “culpas” do governo “pela demora no envio da reforma administrativa, pela falta de um projeto único de reforma tributária, nas crises fabricadas para atiçar a militância mais extremista e pela lenta recuperação da economia, o PIBinho”.