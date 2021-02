PSDB entre lá e cá em votação na Câmara

Assim como o DEM fez no domingo e outros partidos poderão fazê-lo, o PSDB pode deixar o bloco de apoio do candidato Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara em nome de “neutralidade” na disputa que ocorre nesta noite de segunda, 1. A bancada é formada por 31 deputados.

O grupo em torno do emedebista passaria a ter 9 partidos, com possibilidade de outras defecções, como as do Solidariedade e do PT. O adversário de Baleia, Arthur Lira (PP-AL), beneficiado pela troca de recursos e promessas de cargos do governo federal, mantém 11 partidos em sua órbita.

Ao lado do PSDB hoje estão partidos da oposição, como PT e PCdoB, o que provoca temor no partido de ficar isolado ao lado da esquerda. Mas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o governador João Doria (PSDB-SP) não apoiam o desembarque.