PSDB estadual de SP também quer expulsão de Aécio

Equipe BR Político

Um dia antes da reunião da Executiva Nacional do PSDB debater o pedido do diretório municipal de São Paulo pela expulsão do deputado Aécio Neves (MG), nesta terça, 20, foi a vez do diretório estadual tucano formalizar o seu pedido de mesmo teor, informa o Estadão. O mineiro não tem falado sobre assunto, apenas o básico: “Quem vai me expulsar?”. Como é sabido, o atual presidente nacional do partido, Bruno Araújo (PE), foi alçado a ministro da gestão Temer pela proximidade com Aécio. Ocorre que agora o PSDB é o “novo PSDB“, que hoje filia o deputado Alexandre Frota (SP) em suas fileiras.

