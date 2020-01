Marcelo de Moraes

O perfil oficial do PSDB no Twitter ironizou a estratégia defendida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula de Silva, que decidiu orientar o PT a se aproximar dos evangélicos para ampliar sua força política no setor. Na visão dos petistas, hoje, o partido está muito distante dessa fatia da sociedade, ao contrário dos bolsonaristas.

Os tucanos, entretanto, não deixaram passar em branco o movimento de Lula. “O próximo passo é abrir uma igreja e se intitular bispo”, postou o perfil oficial do PSDB.