PSDB não fez convite a Huck para se filiar, diz Doria

O governador João Doria (PSDB-SP) afirmou nesta terça, 2, que o PSDB não fez convite ao apresentador de TV, Luciano Huck, para que ele se filie ao partido. “Não que eu saiba”, disse o tucano em entrevista ao UOL. O questionamento feito leva em consideração os movimentos do empresário, habitualmente elogiado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), a favor de uma candidatura presidencial em 2022.

Essa suposta acomodação de Huck nas trincheiras tucanas dificultaria o projeto de poder de Doria ao mesmo cargo, a menos que um deles aceite ser vice do outro. O governador afirmou não ter o que dizer sobre o assunto porque os dois são amigos há 30 anos. O empresário é, ou era, cobiçado pelo DEM, muito por causa de Rodrigo Maia, e também pelo Cidadania, de Roberto Freire.

O PSDB esteve entre lá e cá no apoio à candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara. O emedebista perdeu a disputa para o deputado Arthur Lira (PP-AL), o que enfraquece de momento a aliança “Doria-MDB-DEM versus Bolsonaro” com vistas à 2022, uma vez que o DEM pulou fora da canoa de Baleia, alinhando-se ao projeto bolsonarista, e o PSDB rachou, como o DEM, sob o canto da sereia do Palácio do Planalto.

Na entrevista, Doria lamentou a compra de votos de deputados pelo governo a favor de Lira, disse que a vitória do alagoano não representa uma vitória da democracia e se negou a reconhecer que Baleia foi derrotado. “Houve constância de um candidato bolsonarista, com a compra de votos, venceu a eleição”. Para o governador, “o País vai enfrentar uma situação ainda mais crítica com Arthur Lira na presidência da Câmara. Uma tristeza”.