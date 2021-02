PSDB pode prorrogar amanhã mandato de Bruno à frente do partido

A Comissão Executiva Nacional do PSDB pode prorrogar nesta sexta o mandato de Bruno Araújo como presidente nacional do partido. Se isso for aceito, o ex-deputado e ex-ministro ficará à frente do PSDB até maio de 2022, ano da campanha presidencial. O partido fará reunião virtual de sua Executiva, a partir das 11 horas.

A permanência de Bruno no posto ganhou bastante força nos últimos dias. O governador de São Paulo, João Doria, tentou se movimentar internamente para assumir a direção do partido, mas houve forte resistência contra a saída de Bruno. A maior parte dos integrantes da bancada de deputados no Congresso foi contra a mudança e o governador tucano acabou desistindo da pretensão.