PSDB provoca: ‘Se fosse o PT seria o José de Abreu’ na Cultura

Gustavo Zucchi

O perfil oficial do PSDB nas redes sociais, famoso pela acidez com que trata assuntos polêmicos, novamente provocou. O foco agora foram as críticas contra a escolha da atriz Regina Duarte para comandar a Secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. “Está reclamando de Regina Duarte no Ministério da Cultura? Se fosse com o PT seria o José de Abreu”, escreveu, se referindo ao ator conhecido por apoiar de forma enfática o Partido dos Trabalhadores. Regina Duarte participou da campanha presidencial do PSDB em 2002, quando apareceu em um comercial dizendo que tinha “medo” da chegada de Lula à Presidência da República.