PSDB quer processar militante que falou contra Frota

Equipe BR Político

Os diretórios estadual e municipal do PSDB em São Paulo querem processar o militante Fernando Guimarães, um dos líderes do grupo tucano Esquerda Pra Valer. O problema começou no questionamento de Guimarães ao mais novo tucano da sigla, o deputado federal Alexandre Frota. Fernando Alfredo, presidente do diretório municipal do PSDB, afirmou que Guimarães foi expulso do partido e será processado por falsidade ideológica. Guimarães, por sua vez, diz que não foi comunicado da expulsão, segundo a Coluna do Estadão.