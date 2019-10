PSDB rebate fala de Eduardo sobre AI-5

Equipe BR Político

Em contraponto à fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) a respeito de uma possível volta do AI-5, o PSDB afirmou em nota que “ameaçar a democracia é jogar o Brasil novamente nas trevas”. O texto é assinado pelo presidente nacional do PSDB, o deputado federal Bruno Araújo (PE).

“Parece que não restam mais dúvidas sobre as intenções autoritárias de quem não suporta viver em uma sociedade livre”, diz trecho da nota publicado no Twitter.

Ameaçar a democracia é jogar o Brasil novamente nas trevas. O PSDB nasceu na luta pela volta da democracia no Brasil condena de maneira veemente as declarações do filho do presidente da República. Bruno Araújo – Presidente Nacional do PSDB — PSDB (@PSDBoficial) October 31, 2019

Como você já leu aqui no BRP, é a segunda vez nesta semana que Eduardo flerta com a possibilidade de ditadura militar. No plenário da Câmara na última terça-feira, 29, enquanto falava sobre as manifestações que ocorrem no Chile e em outros países da América Latina, o deputado afirmou que a história poderia “se repetir”, caso ocorram protestos semelhantes no Brasil.