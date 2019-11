PSDB sobre Lula: ‘Esse é o grande democrata?’

Equipe BR Político

Depois de afirmar, em nota assinada pelo presidente nacional da sigla, Bruno Araújo (PE), que a soltura de Lula pode intensificar o “clima de intolerância na sociedade brasileira”, o PSDB voltou a se mobilizar contra o petista.

Pelo Twitter, o partido questionou o caráter democrático do ex-presidente. “Em menos de 1 semana fora da cadeia, Lula já falou: Contra a imprensa, contra as instituições, contra o resultado das urnas e A favor de protestos violentos. Esse é o grande democrata?”

Nos últimos meses, o partido tucano vinha tentando se vender como o “Novo PSDB”, mais ao centro e menos em cima do muro. Nesse cenário, o governador João Doria (SP) despontou como o principal quadro da sigla para disputar a eleição presidencial de 2022. O afastamento do governo federal fez parte desse movimento. Agora, com a soltura do ex-presidente, a percepção é de que a perspectiva de acirramento da polarização em torno de Bolsonaro e Lula dificulta uma futura candidatura do PSDB.