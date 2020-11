PSDB tem queda, mas se mantém como sigla que governará mais pessoas

Com a vitória de Bruno Covas (PSDB) em São Paulo, a sigla tucana se manteve como a que governará a maior população do País em municípios. Prefeitos do partido governarão 34,1 milhões de pessoas, ou 15% da população. O MDB, que foi campeão em prefeitos eleitos no geral e em capitais, vem logo depois, com 26,1 milhões de pessoas governadas por mandatários da sigla no âmbito municipal, mostra um levantamento divulgado pelo G1.

Apesar da liderança, em relação a 2016, quando atingiu seu pico, o partido tucano decresceu nesta eleição. Nos últimos quatro anos, o PSDB tinha prefeitos que governavam 16 milhões de pessoas a mais do que terá no próximo mandato municipal.

As eleições mostram uma pulverização maior de comandos, com ganho expressivo do DEM e do PSD, que quase encostam no MDB em número de governados. Como você leu no BRP, isso pode significar apoios importantes para a siglas em 2022 na disputa pela eleição de parlamentares à Câmara dos Deputados.