PSDB vai propor CPMI para investigar denúncias de Moro

O PSDB decidiu que vai apresentar requerimento para criação de uma CPMI para investigar as denúncias feitas por Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro. O ex-ministro acusou o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal.

“Em seu pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro mais atacou Sérgio Moro do que prestou esclarecimentos sobre os fatos graves a ele imputados pelo ex-ministro da Justiça. A gravidade se eleva com a apresentação por Moro ao Jornal Nacional de mensagens em que o presidente cobra mudanças na Polícia Federal. Por essa razão e para que se tenha clareza sobre a ocorrência ou não de crimes de responsabilidade ou crimes comuns por parte do presidente da República, o PSDB já encaminhou ao protocolo do Congresso Nacional um requerimento para instalação de uma CPMI (Comissão Parlamentar de Inquérito Mista). Esse é o caminho mais adequado para que respostas rápidas e convincentes sejam dadas ao país, num momento de grave turbulência econômica e social”, afirmou o líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP) em nota oficial.