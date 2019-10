Status atual do PSL: 5 suspensões e Bivar mais forte

Equipe BR Político

No décimo dia da crise dentro do PSL, ou no day after ao ápice, o partido decidiu suspender cinco deputados da atividade partidária, o que não significa expulsão, mas entrar para a geladeira: Carla Zambelli (SP), Filipe Barros (PR), Bibo Nunes (RS), Alê Silva (MG) e Carlos Jordy (RJ).

Outra medida tomada durante reunião da direção nacional da legenda nesta manhã de sexta, 18, foi o aumento de 101 para 153 o número de filiados com direito a voto em reuniões nacionais – maioria deles alinhada ao presidente Luciano Bivar.