PSL amplia assinaturas para se juntar ao bloco de Lira

O PSL ampliou sua lista de assinaturas para formalmente estar no bloco capitaneado por Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara. Parlamentares da sigla, liderados pelo deputado Major Vítor Hugo (PSL-GO), protocolaram um requisito com 36 assinaturas. O primeiro pedido foi com 32. Como são 17 parlamentares suspensos, a lista agora tem 19 deputados com plenos direitos partidários.

“Ninguém irá se impor sobre a vontade coletiva do Parlamento. Nova lista do ⁦PSL ⁩ protocolada com 36 assinaturas. Qual será a desculpa agora?”, comemorou Lira em seu Twitter.

O presidente do partido, Luciano Bivar (PSL-PE), está com Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Arthur Lira (MDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara. Na reunião da mesa diretora da última segunda-feira, que deveria decidir sobre a possibilidade dos parlamentares suspensos assinarem pela formação de um bloco, Bivar, que é 2º vice na Casa, fez um pedido de vista, o que inviabilizaria o debate antes da eleição.

Em tese, a sigla agora tem votos suficientes para estar com Lira. O PSL é cobiçado para a formação de um bloco parlamentar pela grande quantidade de cadeiras que obteve no Parlamento na eleição de 2018. Independentemente de quem seja eleito para presidência, o maior bloco tem prioridade na votação da mesa diretora. Pela proporcionalidade, o maior conjunto de partidos fica com a 1ª vice.