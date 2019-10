PSL cogita Witzel como candidato em 2022?

Equipe BR Político

O governador do Rio, Wilson Witzel, não esconde de ninguém que gostaria de ser candidato à Presidência da República em 2022. Pois o atual mandatário fluminense pode tomar o lugar de Jair Bolsonaro como concorrente pelo PSL ao cargo, segundo a Folha deste sábado. Com a cisão na sigla e possível troca de partido de Bolsonaro, já há caciques da legenda cogitando um flerte com Witzel.

Antes de virar candidato, o governador deve ser convidado a deixar o PSC, seu atual partido, e se filiar ao PSL. Convite que deve acontecer na próxima semana, segundo a reportagem. Entre os aliados de Bolsonaro, fala-se que a intenção, ao menos neste primeiro momento, não é deixar o PSL.