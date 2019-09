PSL desembarca da gestão Witzel

Equipe BR Político

A pedido do senador Flávio Bolsonaro, os 12 deputados estaduais do PSL na Alerj terão de abandonar a gestão do governador Wilson Witzel (PSC), segundo nota divulgada pelo líder do partido na assembleia fluminense, Dr. Serginho, nesta segunda, 16.

“A bancada do PSL na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), por orientação do senador Flávio Bolsonaro, presidente estadual do PSL-RJ, não está na base do governo na Alerj a partir desta segunda-feira (16/09), por discordar de posicionamentos políticos do governador. Os 12 deputados do partido reiteram o compromisso com o Estado do Rio de Janeiro”, diz o texto. O Globo contabiliza duas saídas do governo fluminense: a deputada federal Major Fabiana, da Secretaria de Vitimização, que dá assistência a policiais e vítimas de bala perdida, e o vice-líder do governo Witzel na Alerj, Alexandre Knoploch (PSL).

Após divulgação de que o pedido teria partido de Jair Bolsonaro, o presidente negou a informação. Eleito com apoio de parte do clã Bolsonaro, Witzel disse recentemente que tem vontade de sentar na cadeira do presidente já em 2022.