Equipe BR Político

O PSL deixou uma marca em 2019. O partido que elegeu Jair Bolsonaro (e que foi abandonado posteriormente) é recordista de representações no Conselho de Ética. E não apenas na Câmara dos Deputados. Em Brasília são 14 denúncias contra deputados da legenda, incluindo aí bolsonaristas e bivaristas. Já na Assembleia Legislativa de São Paulo, reportagem do Estadão deste domingo mostra que das 21 denúncias feitas neste ano, 18 envolvem parlamentares do partido.